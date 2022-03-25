"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", 1 Nisan'da başlayacak - Son Dakika
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"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", 1 Nisan'da başlayacak

25.03.2022 13:00
"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", 1 Nisan'da başlayacak

TRT 1 ekranlarında 2017'den itibaren yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" programı, altıncı sezonuyla 1 Nisan'da başlayacak.

TRT 1 ekranlarında 2017'den itibaren yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" programı, altıncı sezonuyla 1 Nisan'da başlayacak.

Ramazan ayı boyunca her gün ekrana gelecek yarışma, 1 Nisan'da 23.15'te, 2 Nisan'dan itibaren ise hafta içi her gün 17.30'da izleyiciyle buluşacak.

Eşref Ziya Terzi'nin sunacağı programda, jüri üyeliği görevini Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu üstlenecek.

Yarışmacıların Kur'an tilaveti sunacağı program, ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katmayı ve "Kur'an ziyafeti" yaşatmayı amaçlıyor.

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Ramazan, Trt 1, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması', 1 Nisan'da başlayacak - Son Dakika


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