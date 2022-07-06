Kuran kursunda öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen 13 yaşındaki çocuktan ifade: Karanlıkta beni öpüp cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
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Kuran kursunda öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen 13 yaşındaki çocuktan ifade: Karanlıkta beni öpüp cinsel istismarda bulundu

06.07.2022 14:54
Kuran kursunda öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen 13 yaşındaki çocuktan ifade: Karanlıkta beni öpüp cinsel istismarda bulundu

Sultanbeyli'de bir kuran kursuna giden 13 yaşındaki çocuk, 44 yaşındaki öğretmeni Eşref A. tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Hakkında 16 yıldan az olmamak şartlı hapis cezası istemiyle dava açılan Eşraf A. ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkmaya hazırlanırken mağdur çocuk da verdiği ifadesinde, şüpheli ile karanlık bir yere gittiğini ve burada kendisini öptükten sonra cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 13 yaşındaki mağdur erkek çocuğun Sultanbeyli'deki bir kuran kursuna gittiği ve Eşref A.'nın kendisini 10 Mayıs 2022 tarihinde otomobiline bindirerek karanlık bir yere götürdüğünü söylediği belirtildi. İddianamede şüpheli Eşraf A.'nın burada önce çocuğu öptüğü ardından nitelikli cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİĞİ HATIRLATILDI

Eşref A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede şüphelinin mağdur çocukla yemek yediği, 'baba şefkatiyle' elini omzuna attığı, yanağından birkaç kez öptüğünü ve istismar olayını kabul etmediği hatırlatıldı.

MAĞDUR ÇOCUK OLAYLARI AYRINTI VEREREK ANLATTI

İddianamenin değerlendirme kısmında hastane raporu, mağdur beyanı ve şüphelinin kısmi tevilli ikrarı gibi hususlar dikkate alınarak mağdurun istikrarlı ve tutarlı beyanları olduğu vurgulandı. Mağdurun olayları ayrıntı vererek anlattığı ve şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı kaydedilen iddianamede, "Türk toplum yapısındaki yerleşik teamüller bir bütün olarak ele alındığında, mağdurun isnatlarının derecattan geçirilmesinde kamu yararının bulunduğu" ifade edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede şüpheli Eşref A.'nın "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: DHA

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