Kurbağa Adamlar Yılın Kareleri Oylamasında

28.01.2026 14:17
Tekirdağ'daki 'kurbağa adamlar', 2025'in önemli fotoğraflarını seçmek için oylamaya katıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi'nde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

"Kurbağa adamlar", lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen dalgıç polisler, "Portre"de ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesini beğendi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında" fotoğrafını tercih eden dalgıç polisler, "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

