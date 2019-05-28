Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaGFK tüketici endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 10.2 puandan, 10.1 puana geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
GFK tüketici endeksi Haziran ayında, Mayıs ayındaki 10.2 puandan, 10.1 puana geriledi.
Fransa
Tüketici güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 96 puandan, 99 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 103.9 puandan, 105.1 puana yükseldi.
Tüketici güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 7.3 puanlık düşüşten sonra, 6.5 puan düştü.
Geniş para arzı Nisan döneminde, Mart dönemindeki yüzde 4.2'lik artış sonrasında, yüzde 4.5 arttı.
Geniş para arzı Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 4.5'lik artış sonrasında, yüzde 4.7 arttı.
ABD
Dallas Fed imalat aktivite endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 2.0 puanlık artış sonrasında, 5.3 puan düştü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:52 Kaynak: DHA
Ekonomi
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