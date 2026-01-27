Kürşad Zorlu'dan Kilis Ziyareti - Son Dakika
Politika

Kürşad Zorlu'dan Kilis Ziyareti

27.01.2026 13:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kilis Valisi ile görüştü ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kilis Valiliğini ziyaret etti.

Zorlu, Suriye'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile makamında görüştü.

Vali Kalaylı tarafından karşılanan Zorlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Valilik makamında basına kapalı görüşme gerçekleştirildi.

Ziyarete Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcıları Naim Makas ve Temel Akyürek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kürşad Zorlu, AK Parti, Politika, Kilis, Son Dakika

