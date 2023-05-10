İYİ Parti, Muhammed Yakut ve Ali Yeşildağ'ın iddialarıyla ilgili tavrını belli etti: Bel altı yöntemler kabul edilemez - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti, Muhammed Yakut ve Ali Yeşildağ'ın iddialarıyla ilgili tavrını belli etti: Bel altı yöntemler kabul edilemez

11.05.2023 00:10

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya üzerinden Muhammed Yakut ve Ali Yeşildağ gibi isimlerin gündeme getirdiği iddialarla ilgili açıklama yaptı. Zorlu, "Bu iddiaların bir kısmının bel altı bir yönteme taşınarak insan haysiyetini ve onurunu aşağılayıcı bir seviyeye ulaşıyor olması kabul edilebilir değildir. İYİ Parti olarak gerek siyasi etik anlayışımız gerekse ahlaki normlar bakımından böyle bir anlayış ve yöntemi doğru bulmadığımız gibi temelden reddediyoruz." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, son günlerde sosyal medya hesapları üzerinden gündeme getirilen iddialar ve yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. İddiaların bel altı bir yönteme taşındığını belirten Zorlu, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"MİLLETİMİZİN BİZLERDEN BEKLEDİĞİ SOMUT BİR MÜCADELE"

Zorlu şunları söyledi: "14 Mayıs seçimlerine ilerlerken son günlerde sosyal medya aracılığıyla bazı kişi ve mahlas hesaplar üzerinden bir takım iddiaların ortaya atıldığı görülmektedir. Şüphesiz ülkemizde yolsuzluk ve yoksulluğun sebeplerinin her anlamda araştırılması, buna ilişkin belge ve iddiaların yetkili makamlarca titizle irdelenmesi milletimizin bizlerden beklediği somut bir mücadeledir.

"BÖYLE BİR ANLAYIŞI TEMELDEN REDDEDİYORUZ"

Ancak bu iddiaların özellikle bir kısmının bel altı bir yönteme taşınarak insan haysiyetini ve onurunu aşağılayıcı bir seviyeye ulaşıyor olması Türk siyaseti açısından kabul edilebilir değildir. Şunu kamuoyumuza açıkça ifade etmek isteriz ki, İYİ Parti olarak gerek siyasi etik anlayışımız gerekse ahlaki normlar bakımından böyle bir anlayış ve yöntemi doğru bulmadığımız gibi temelden reddediyoruz! 14 Mayıs'ta milletimizle birlikte kazanacak ve siyasi iktidar eliyle 21 yılda oluşturulan yozlaşmaya ciddiyet ve adaletle son vereceğiz. Saygılarımızla."

Sosyal medya üzerinden yayılan iddialara bir tepki de İYİ Parti'den: Doğru bulmuyoruz
Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Kürşad Zorlu, İYİ Parti, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti, Muhammed Yakut ve Ali Yeşildağ'ın iddialarıyla ilgili tavrını belli etti: Bel altı yöntemler kabul edilemez - Son Dakika


Son Dakika
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
23:57 Adı Fenerbahçe'yle anılıyordu, Belçika ekibi Ryan Kent'i ağına aldı
23:52 İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Belçika ekibi Ryan Kent'e kancayı taktı
23:13 Beşiktaş'ta istenileni veremeyen Valerien Ismael, İngiliz ekibinin başına geçti
23:07 Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Valerien Ismael, İngiliz ekibinin başına geçti
22:53 Muharrem İnce kaset iddialarıyla alakalı konuştu: Bunları varmış gibi göstermek alçaklıktır, şerefsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 00:36:50. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti, Muhammed Yakut ve Ali Yeşildağ'ın iddialarıyla ilgili tavrını belli etti: Bel altı yöntemler kabul edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement