Kürt Müttefiklere Saldırılara Tepki

16.01.2026 14:14
ABD Kongresi, Suriye'de Kürt müttefiklere yönelik saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - ABD Kongresi'nin New Jersey Demokrat Temsilcisi Frank Pallone, Suriye'de Şam yönetimine bağlı güçler ve SDG arasındaki gerilime ilişkin "DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasında kilit rol oynayan ve ABD'nin önemli müttefikleri olmaya devam eden Kürt müttefiklerimize yönelik hiçbir türlü yeni saldırı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi'nde Demokrat kanat, Suriye'de Kürt nüfus yoğunluklu bölgelerde yaşanan gelişmelere ilişkin uyarılarda bulundu.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Kürt sivillerin güvenliği, insani yardım erişimi ve Kürtlerin yeni Suriye'de siyasi temsili konusunda açık mesajlar verdi. New Jersey bölgesinden Kongre üyesi Frank Pallone, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Suriye'de Suriye güçlerinin Türkiye ile birlikte Kürt müttefiklerimize karşı ilerlediğine dair artık güvenilir haberler bulunuyor. Bu gelişmeden derin endişe duyuyorum. DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasında kilit rol oynayan ve ABD'nin önemli müttefikleri olmaya devam eden bu güçlere yönelik her türlü yeni saldırı kabul edilemez. Derhal gerilimin düşürülmesi gerekiyor."

Öte yandan önceki gün Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi de Demokrat üyeleri de Halep ve çevresindeki durumdan duydukları endişeyi dile getirmişti. Komite'nin Demokrat üyeleri adında Kongre üyesi Gregory Meeks, Halep'teki durumu büyük bir endişeyle izlemeye devam ettiğini belirterek acil şekilde gerilimin düşürülmesi çağrısı yapmıştı.

Meeks, yerinden edilen tüm sivillerin evlerine dönmesine izin verilmesi gerektiğini, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin ise ihtiyaç içindeki Suriye'deki Kürt bölgelere ulaştırılmasının zorunlu olduğunu söylemişti. Meeks, ayrıca tüm Suriyeli toplulukların korunmasının ve yeni Suriye'de tam ve eşit şekilde temsil edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etmişti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

