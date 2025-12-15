Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
15.12.2025 19:12
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde akşam saatlerinde sürü halinde dolaşan kurtlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İlçedeki sokakları tek tek gezen kurtlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürülerinin, merkez mahallelere kadar indiği görüldü.

İlçe sokaklarında dolaşan kurtlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.

Vatandaşlar özellikle akşam ve gece saatlerinde kurtların tek tek sokakları gezdiğini bu durumun çocuklar ve yaşlılar açısından risk oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İHA

