Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürülerinin, merkez mahallelere kadar indiği görüldü.
İlçe sokaklarında dolaşan kurtlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.
Vatandaşlar özellikle akşam ve gece saatlerinde kurtların tek tek sokakları gezdiğini bu durumun çocuklar ve yaşlılar açısından risk oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.
