Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürülerinin, merkez mahallelere kadar indiği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

İlçe sokaklarında dolaşan kurtlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.

TEK TEK SOKAKLARI GEZİYORLAR

Vatandaşlar özellikle akşam ve gece saatlerinde kurtların tek tek sokakları gezdiğini bu durumun çocuklar ve yaşlılar açısından risk oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.