Kürtler için savaş ilanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kürtler için savaş ilanı

16.01.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlham Ahmed, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın açıklamalarını Kürtlere karşı savaş ilanı olarak yorumladı.

(ANKARA) - Suriye'nin kuzeydoğusundaki fiili yönetimin Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Mart anlaşmasının uygulanmamasından SDG'yi sorumlu tutmasına ilişkin açıklamalarına yanıt vererek, Şara'nın ifadelerinin "Kürtlere karşı savaş ilanı anlamına geldiğini" öne sürdü. Ahmed, Suriye'nin iç savaşa sürüklenmemesi için Arap ülkelerine yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki fiili yönetimin Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed, Şara'nın açıklamalarının "Kürtlere karşı savaş ilanı anlamına geldiğini" söyledi. Ahmed, dün düzenlediği basın toplantısında, SDG'nin Mart 2025 anlaşmasını uygulamadığı yönünde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suriye medyasında yer alan ifadelerine değinerek "Hükümetin, anlaşmayı uygulamadığımız yönündeki iddiası doğru değil. Uluslararası taraflar da bunu biliyor" dedi.

SDG'nin Suriye Ordusu'na entegrasyonu konusuna da değinen Ahmed, "Ülke genelinde hükümetle siyasi çözümlere ulaşıldığında, Suriye Demokratik Güçleri'nin varlığına gerek kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. Ahmed ayrıca, "SDG savaş istemiyor; hedefimiz barış ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınmasıdır" dedi ve şu anda Suriye hükümetiyle herhangi bir temasın bulunmadığını söyledi.

Ahmed, "Onun ifadeleri Kürtlere karşı bir savaş ilanı anlamına geliyor" dedi. Ahmed, açıklamasını Arap ülkelerine "Suriye'nin bir iç savaşa sürüklenmesini önlemek için yardımcı olmaları" çağrısıyla tamamladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara önceki gün bir röportajda SDG lideri Mazlum Abdi ile imzaladığı 10 Mart anlaşmasının, federalizme yer vermeyen, birleşik bir Suriye öngördüğünü, Mart anlaşmasına uyulmamasının sorumluluğunun "SDG'nin sahasında" olduğunu söylediği aktarıldı. Şara, "Suriye seyirci kalmayacaktır. Ben tehdit etmiyorum. Hayatımın yarısından fazlasını savaşta geçirmiş bir insanım. Tehdit zayıflara yöneliktir. Ben bir gerçeği anlatıyor ve tavsiyede bulunuyorum. Ne siyasi, ne askeri ne de güvenlik açısından SDG adlı örgütün lehine bir durum söz konusu" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Suriye, Güncel, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kürtler için savaş ilanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:15:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kürtler için savaş ilanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.