Kurtulmuş'tan AA'ya Övgü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa, Anadolu Ajansı, Türkiye'nin önemli bir markası, değeri olarak orada gündeme gelen bütün mağduriyetleri, mazlumların çektikleri acıları dünya gündemine taşımaktadır." dedi.

Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AJet, lifebox ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceleyen Kurtulmuş, her kategoriden iki fotoğraf için tercihte bulundu.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" isimli fotoğrafı ile Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı karesini seçen Kurtulmuş, "Portre" kategorisinde oyunu Gerald Anderson'un "Yüz Aynası" ve Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi Vatanımız" isimli karesi ile Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kurtulmuş, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un, Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun bir yarışı lider olarak tamamlamasının ardından çekilen "Sevgi koridoru" başlıklı fotoğrafını ve Bünyamin Çelik'in "Statların dili" isimli fotoğrafını beğendi.

Kurtulmuş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Stuart Brock'un "Yasaya karşı" karesini ve Özkan Bilgin'in Van'ın Gürpınar ilçesinde yaban keçilerinin, dağın ardından yükselen dolunayla birlikte görüntülendiği "Dolunaya inat" başlıklı karesini seçti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Günlük Hayat" kategorisinde seçimini Cem Özdel'in "Gözalan", Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

"İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımda dünyaya şahitlik eden en önemli kuruluş, Anadolu Ajansı"

Kurtulmuş, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Yılın Kareleri" çalışmasından dolayı AA'yı tebrik ederek, her yıl düzenlenen bu fotoğraf yarışmasının, Anadolu Ajansının marka değerini, kurumsal kimliğini dünya ölçeğinde yükselten önemli faaliyetlerden biri olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1,5 milyon fotoğraf içerisinden 6 farklı kategoride 112 aday fotoğrafın ortaya çıkarılmasının bile başlı başına büyük bir emek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, yarışmayı düzenleyenlere, fotoğraflarıyla yarışmaya katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların, mağdurların, ezilenlerin, hakkı yenenlerin sesi olmak, onların sözcüsü olmak gibi önemli bir misyonu da icra etmektedir. Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa, Anadolu Ajansı, Türkiye'nin önemli bir markası, değeri olarak orada gündeme gelen bütün mağduriyetleri, mazlumların çektikleri acıları dünya gündemine taşımaktadır. Örneğin Gazze'de 3 yıla yakın bir süredir yaşamakta olduğumuz bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımda dünyaya şahitlik eden en önemli kuruluş, Anadolu Ajansıdır. Anadolu Ajansı, çektiği fotoğraflarla görüntülerle hem orada yaşanan insanlık dramını dünyaya aktarmış hem de Uluslararası Adalet Divanı gibi birtakım uluslararası hukuk mecralarında Filistin tarafının sözcüsü olmuş, orada yaşanan mağduriyetlerin kanıtlarla mahkemeye sunulmasına vesile olmuş bir kurumumuzdur. Bu açıdan da mazlumların yanında yer alan, dünyanın dört bir tarafındaki, farklı coğrafyalardaki insanların yaşadığı mağduriyetleri dünya gündemine taşıyan bu hassasiyeti dolayısıyla Anadolu Ajansını ayrıca tebrik ediyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri"nden her yıl tercihler yaptığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Gerçekten her birisi sanat eseri mahiyetinde olan bu değerli fotoğrafların arasından seçip bir ayrım yapmak, 'Şu, bundan daha iyidir' demek, zor bir iş. Bu, titizlikle çalışılıp karar verilmesi gereken bir konu. Biz seçim yaparken bu kadar zorlanıyoruz, Anadolu Ajansı bu kadar çok fotoğrafı bir araya getirirken ne büyük bir emek ortaya koydu, bunu da buradan anlamak mümkündür. Bir kere daha tebrik ediyorum. Artık gelenekselleşmiş olan bu fotoğraf yarışmasının uzun yıllar Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi olan Anadolu Ajansı vasıtasıyla sürdürülmesi ve bu vesileyle de Türkiye'nin yayıncılık alanındaki bu değerinin dünyaya tanıtılması için vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkesi de tebrik ediyorum."