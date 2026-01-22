Kurtulmuş ve Ghalibaf'tan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Politika

Kurtulmuş ve Ghalibaf'tan Telefon Görüşmesi

Kurtulmuş ve Ghalibaf\'tan Telefon Görüşmesi
22.01.2026 17:07
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran'daki olaylar için üzüntülerini iletti ve işbirliği vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kurtulmuş, görüşmede; İran'da yaşanan son hadiseler nedeniyle üzüntülerini ifade etti ve hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu. İran'ın acısının Türkiye'nin acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve İran'da huzurun, güvenliğin, istikrar ile refahın en iyi şekilde sağlanması arzusunu aktardı. İsrail'in bölgedeki saldırganlığının da ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, İsrail'in gücünün ne silahları ne arkasındaki büyük devletlerin gücü ne uluslararası medyadaki hakimiyeti ne uluslararası finansal sistem üzerindeki etkisi olduğunu, İsrail'in en büyük gücünü İslam ülkelerinin dağınıklığı ve parçalanmışlığının oluşturduğunu belirtti. Kurtulmuş ayrıca Türkiye ve İran halkları arasındaki kardeşliği pekiştirmenin önemini dile getirdi ve iki ülkenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakın çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Kurtulmuş ayrıca 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'na İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Ghalibaf'ı davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, İran, Son Dakika

