Kuruyemiş Dükkanında Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kuruyemiş dükkanında çıkan sıra kavgasında başını kaldırıma çarpan Serkan T. (46), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, müşteri Serkan T. ile bir kadın müşteri arasında kasa sırasında tartışma çıktı. Tartışmayı ayırmak isteyen kasiyer Kenan Ö., Serkan T.'ye sıranın sonuna geçmesi gerektiğini söyledi. Sıra beklemek istemediğini belirten Serkan T.'nin, iddiaya göre, kasiyer Kenan Ö. ve kadın müşteriye küfür ve hakaret ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine kasiyer Kenan Ö. ile Serkan T. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında darp edilen Serkan T., dengesini kaybederek kafasını kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan Serkan T., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaralının ameliyata alındığı öğrenildi. Şüpheli Kenan Ö., ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,