Kuryeler İş Bıraktı

Ataberk KURT/ -ARTAN maliyetlerin sahadaki kazançlarına yansımadığını öne süren bazı motokuryeler 3 gün boyunca çalışmama ve paket dağıtmama kararı aldı. Kararla ilgili konuşan Motorlu Kurye İşçileri Derneği Başkanı Yasin Körge, "Herkes kazandığımız parayı soruyor ama kimse yitip giden canları sormuyor" dedi.

Türkiye genelinde bazı kuryeler, uzun süredir ücret artışı, paket başı ödeme sistemi ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerinin karşılıksız kalması üzerine iş bırakma kararı aldı. Kuryeler, 18-19-20 Ocak tarihlerinde üç gün boyunca kontak kapatarak hizmet vermeyecek.

'ÇALIŞTIĞIMIZ FİRMALAR BİZİMLE DALGA GEÇTİ'

İş bırakma eylemi hakkında açıklama yapan Motorlu Kurye İşçileri Derneği Başkanı Yasin Körge, "Bunun en büyük sebebi Türkiye'de insan yerine koyulmamamız. Biz derdimizi anlatmak için üç gün boyunca kontak kapattık. Çalıştığımız firmalar bizimle dalga geçti. Yani resmen dalga geçer gibi zam yaptık dediler ama ortada bir zam yok. Bu zam nerede dediğimizde ya siz çalışın bir hafta on gün çalışın göreceksiniz yapılan zammı dedi. Biz çalıştık iki üç gün baktık ki daha az kazanmaya başladık. Yani zam yerine daha düşük maaş yapmış çalışmış olduğumuz firmalar. Biz bunun için kontak kapattık. Türkiye'de herkes bizim kazandığımız parayı konuşuyor. Herkes yok kuryeler 100 bin kazanıyor Kuryeler 150 bin kazanıyor diye konuşuyor ama bunlar yalan yanlış rakamlar. Bugün girin Türkiye'deki kurye firmalarının hepsi kurye aramakta. Bu kadar yüksek maaş veren firmalar neden kurye bulamıyor? Ben söyleyeyim çünkü yalan söyleniyor yani bu paralar kazanılmıyor. Masraflar düşürdükten sonra bu paralar kalmıyor. Bazı arkadaşlarımız 13, 14, 15 saat çalışıyor" dedi.

'HERKES KAZANDIĞIMIZ PARAYI SORUYOR'

Körge, "Kamuoyunda bize karşı bir algı oluşmuş. Yani nasıl bir algı? Biz eskiden bahşiş alıyorduk. Kapıya gelen kuryeye bir bahşiş verilirdi. Ama şimdi bahşiş bile alamıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü herkes bizim yüz elli milyar para kazandığımızı sanıyor. Bu karlı havalarda insanlar sipariş vermiyordu. Şimdi sipariş verilmeye başladı. Neden veriyor? Zaten yüz elli milyar para alıyor. Getirsin kahvemi diyor. Kamuoyunda bize karşı böyle bir algı oluşmuş. Bunun en büyük sorumlusu çalışmış olduğumuz firmalar. Yalan yanlış haberler yapıyorlar. Kurye bulamadıkları için yalan yanlış açıklamalar yapıyorlar. Bizim 150 milyar maaş kazandığımızı söyleyip kamuoyu yanıltıyorlar. Biz buna dikkat çekmek, bu paraları kazanmadığımızı göstermek için kontak kapattık. Herkes kazandığımız parayı soruyor ama kimse yitip giden canları sormuyor. Biz 2024 yılında 58, 2025 yılında 68'e yakın meslektaşımızı kaybettik ve bu arkadaşlarımızın yaş ortalaması 25 idi. 25 yaşındaki gencecik çocuklar birilerinin kahvesini, ilacını deterjanını, yemeğini götürürken hayatını kaybetti. Kimse bunu konuşmuyor herkesin ağzında kuryelerin kazandığı para var. Kim bu insanlar getirin biz de görelim. Kalmıyor bu rakamlar firmaların yaptığı yalan yanlış reklamlar. Bu söylenilen rakamlar kazanılsaydı zaten bu işi bu fakir halkın çocuklarına vermezlerdi" ifadelerini kullandı.