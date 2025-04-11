Kuşadası\'nda Doğal Gaz Altyapısı Genişliyor

(AYDIN) - Doğal gaz altyapı çalışmalarının sürdürüğü Kuşadası'nda 2019 yılından bu yana 292 kilometre doğal gaz şebekesi döşendi. Doğal gaz kullanan hane sayısı ise 58 bin 637'ye ulaştı. 2025 yılında Türkmen ve Bayraklıdede mahalleleri için planlanan 45 kilometrelik şebekenin de döşenmesiyle 5 bin 207 haneye daha doğal gaz ulaştırılacak.

Kuşadası'nda 2016 yılında pilot bölge olarak seçilen Yavansu ve Değirmendere mahalleleri ile başlayan doğal gaz altyapı çalışmaları, Başkan Ömer Günel döneminde hız kazandı. Göreve gelir gelmez doğal gaz dağıtım firması Enerya A.Ş. yetkilileri ile yaptığı görüşmelerle altyapı yatırımlarının öne alınmasını sağlayan Günel'in girişimleri ile altı yıl içerisinde ilçenin 10 mahallesi doğal gaz kullanmaya başladı.

2019 yılında 2 bin 500 olan hane sayısı altı yılda 24 kat artarak 58 bin 637'ye ulaştı. Doğal gaz dağıtım firması Enerya A.Ş'nin 2025 yılı yatırım hedefleri arasında yer alan ve Türkmen ile Bayraklıdede mahallelerini kapsayan 45 kilometrelik şebekenin daha döşenmesi ile kentteki toplam doğal gaz hattı 337 kilometreye, doğal gaz kullanan hane sayısı ise 5 bin 207 artışla 63 bin 844'e ulaşacak.