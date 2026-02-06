Kuşadası\'nda Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kuvvetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sahil kesiminde bazı evlerin çatıları uçarken, cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, göle dönen yollarda otomobiller mahsur kaldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün Aydın ve ilçeleri için yaptığı uyarının ardından Kuşadası'nda gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, su birikintileri oluştu. Sürücüler göle dönüşen yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Trafikte aksamalar yaşandı.

İlçe genelinde zaman zaman etkili olan kuvvetli fırtınada ise çok sayıda ağaç ve seyyar satıcıların stantları devrildi. Güzelçamlı Mahallesinin sahil kesiminde bulunan bazı evlerin çatıları uçtu. Kuşadası Belediyesi görevlileri iş makineleri ve saha personelleriyle olumsuzluklara müdahale etmek için ilçenin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.