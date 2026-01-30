Kuşakların Kültür Buluşması Programı - Son Dakika
Kuşakların Kültür Buluşması Programı

Kuşakların Kültür Buluşması Programı
30.01.2026 15:10
Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte yaşlılar ve gençler bir araya geldi, kültürel değerler paylaşıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Çınarlara Vefa Projesi ile ODES (Okul Destek Projesi) kapsamında düzenlenen "Kuşakların kültür buluşması" programı gerçekleştirildi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, ilçede ikamet eden yalnız yaşayan yaşlılar ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan aileler katıldı. Programda kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, farklı kuşakların bir araya gelerek ortak değerlerde buluşmasının önemine vurgu yaptı.

Orhan, büyüklerin tecrübeleriyle gençlerin enerjisinin birleşmesinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, programın karşılıklı anlayışı artıran anlamlı bir buluşma olmasını temenni etti.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından "Bayrak" ve "Aile Sevgisi" adlı şiirler okundu.

Etkinlik kapsamında canlı müzik dinletisi sunulurken, tekerlekli engelli sandalyesi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara geleneksel çiğköfte ikramında bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

