Kuştepe Spor Kulübü: Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Koruyor

İstanbul'un Kuştepe semtinde mahalleli gençleri bir araya getiren Kuştepe Spor Kulübü, sporu kötü alışkanlıklara karşı bir kalkan olarak kullanırken, sahası ve imkanları sınırlı olmasına rağmen birçok gencin hayatına dokunmayı sürdürüyor.

Kuştepe Spor Kulübü altyapı teknik sorumlusu ve TFF Antrenörler Derneği İstanbul Şubesi Başkan Vekili Hasan Aslan, Kuştepe Spor Kulübü futbolcusu Gürkan Kamburoğlu ve Emircan Karaçil, AA muhabirine, Roman gençlerin ağırlıkta olduğu mahalle takımında sporun nasıl dayanışma aracı olarak öne çıktığını anlattı.

Kuştepe Spor Kulübü'nde top oynadığını ve bu semte bir aidiyet duygusu olduğu için antrenörlük yaptığını dile getiren Aslan, Kuştepe'deki çocuklara faydalı olmak ve birkaç çocuğu bile kurtarabilmek için spor kulübüne devam ettiğine dikkati çekti.

Aslan, doğma büyüme Kuştepe'de ikamet ettiğini belirterek, "Şu anda Kuştepe Spor Kulübünün altyapı teknik sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bir kamu kuruluşundan emekli oldum, antrenörlüğe devam ediyorum." dedi.

Kuştepe'de herkesin kardeş gibi yaşadığını aktaran Aslan, "Biz kardeş gibi yaşıyoruz. Ben Bitlisliyim, bir Kürt evladıyım ama ortak paydalarımız var: Dinimiz, yaşayışımız, camimiz, kulübümüz. Aynı camide ibadet eder, gerekirse aynı cemevinde cenazemizi kaldırırız. Dışarıdan farklı bir yapı gibi görülsek de bunu kırmaya çalışıyoruz. Çocukları okumaya teşvik ediyoruz. Sporun ve futbolun birleştirici gücüne inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuştepe Spor Kulübü'nde futbola başlayarak milli olmuş, büyük takımlara girmiş futbolcuların olduğunu anlatan Aslan, sahalarının olmadığını, çocukların antrenmana yürüyerek geldiğini ve malzemeleri yöneticinin arabasıyla taşıdıklarını söyledi.

Aslan, Kuştepeli çocukların çok azimli olduklarını dile getirerek, "Bir kişi bile gelse antrenmanı yaparım. Çocuklara sürekli şunu söylüyorum: 'Alan el olmayın, veren el olun. Ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapın.' Kuştepe'den Harun Karataş, Dursun Karaman gibi milli oyuncular çıktı. Bu mahalleden cevher çıkıyor. İnşallah daha da çıkacak." diye konuştu.

"Romanları ötekileştirmeyi bıraksınlar"

Kuştepe Spor Kulübü futbolcusu 17 yaşındaki Gürkan Kamburoğlu da Kuştepe hakkında geçmişten kalan kötü bir algı olduğunu ifade etti.

Kuştepe'de yaşamayan insanların kafasında yanlış bir algı olduğunu belirten Kamburoğlu, "İnsanlar bir zaman sonra bu algıyı kafasına yapıştırıyor ama aslında öyle değil. Kuştepe artık gelişiyor. Burada yaşanan şeyler İstanbul'un, Türkiye'nin her yerinde yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kamburoğlu, Kuştepeli olmayanların mahalleye çekinerek girmesine gerek olmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"İnsanların mahallemize çekinerek girmesine gerek yok. Kimse yoldan geçene zarar vermiyor. Romanlara yönelik 'hırsız, kavgacı' gibi ön yargılar var ama bu çok yanlış. Tipi, ten rengi, konuşması yüzünden insan yargılanmamalı. 2025 yılına geldik artık. İnsanlar ayrıştırmayı bıraksın. Gençler spora yönelsin. Uyuşturucuya, suça bulaşmasın. Ben sporu sevdim, benimsedim ve bu yolda devam edeceğim."

Kuştepe Spor Kulübü futbolcusu Emircan Karaçil de dört senedir takımda oynadığını ve burada mutlu olduğunu anlatarak, "Roman çocuklarına, Kürt çocuklarına karşı büyük bir ayrımcılık var. Esmeriz diye bize 'Roman, bunlar hırsızlık yapar' diyorlar. Toplu taşımada, dışarıda, maçlarda bile bu algıyı yaşıyoruz. Rakip takımlar bile sahada bize çekinerek bakıyor." dedi.

Spora kötü alışkanlıklardan korunmak için başladığını belirten Karaçil, 6 yaşından beri Kuştepe Spor Kulübü'nde top koşturduğunu dile getirdi.

Karaçil, sadece Kuştepe'de değil genel olarak dünyada yasaklı madde kullanımının arttığını ve bunun önüne geçmek için gençlerin spora yönelmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Gençlere yazık ediliyor. İnsanlar uyuşturucuya para vereceğine ailesine, çocuğuna harcasın." diye konuştu.

Toplumda Romanlara karşı ön yargının olduğunu ve bunun kırılması gerektiğini ifade eden Karaçil, şunları kaydetti:

"Bu 'Romanlardan kaçın' algısını kırmak isterdim. Hepimiz Allah'ın kuluyuz, hepimiz insanız. Bir arkadaşım vardı, Efe. Uyuşturucuya bulaşmıştı. Onu futbola getirdim, seçmelere girdik. Yeteneğine ihanet etmek istemedi. Şu an tertemiz bir hayat yaşıyor, işine gücüne bakıyor. Futbol bir hayat kurtardı."