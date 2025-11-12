Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Baro Ziyareti

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay'ı ziyaretinde kamu hizmetlerinde ortak hedef vurgusu yaptı.

Kahveci, Kütahya Baro Başkanı Sunay'ı ziyaret etti. Görüşmede, vatandaşları adli süreçlerde daha etkin ve güvenli bir şekilde hizmet alabilmesi konularında ortak hedeflerin önemine vurgu yapan Kahveci, "Şehrimizin tüm kurumlarıyla uyum içinde hareket etmek, şehrimizin daha adil, huzurlu ve güçlü bir geleceğe yürüyüşünü destekleyecektir" diye konuştu.