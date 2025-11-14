Kütahya Belediyesi'nden Özel Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi, özel öğrencilere yönelik sıfır atık eğitimi verdi.

Kütahya Belediyesi tarafından, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla Akdemir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan özel çocuklara sıfır atık eğitimi verildi.

Sevimli vazo maskotu eşliğinde gerçekleşen eğitimde, su verimliliği, israfın önlenmesi, geri dönüşümün önemi, atık oluşumunun önlenmesi ve duyarlı yaşam alışkanlıkları gibi konular üzerine bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilere sıfır atık uygulamaları pratiği eşliğinde; evde, okulda ve sosyal alanlarda yapabilecekleri uygulamalar hakkında sunum yapıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleşen eğitimde özel öğrenciler, atıkların ayrıştırılması ve değerlendirilmesi konusunda önemli bilgiler edinerek günlük hayatlarına uygulama fırsatı buldu.