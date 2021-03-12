Kütahya'da 2021 yılı silvikültür ve ağaçlandırma tatbikatı - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Çamdibi köyünde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı silvikültür ve ağaçlandırma tatbikatı gerçekleştirildi.
Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, "2021 yılı silvikültür ve ağaçlandırma tatbikatını Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı başkanlığında gerçekleştirdik. Tatbikata Altıntaş-Kütahya Orman İşletme Müdürleri, Müdür yardımcılarımız, İşletme şeflerimiz, orman muhafaza memurlarımız katılım sağlamıştır. Ormanlarımızın gençleştirilmesinden, orman bakım tedbirlerinden, ağaçlandırma faaliyetlerinden bahisle teknik konularda bilgiler deneyimler aktarılmıştır" dedi.
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikata, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan'da katılarak incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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