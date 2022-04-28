Kütahya'da 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kütahya'da 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

28.04.2022 21:14
Kütahya'da 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Kütahya'da polis ve mahalle bekçilerince 3 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da polis ve mahalle bekçilerince 3 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti şüphelisi 1, uyuşturucu madde kullanma şüphelisi 2 şahsın yapılan üst aramasında, 123,79 gram bonzai, 0.17 gram toz esrar, 1.07 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. - KÜTAHYA

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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