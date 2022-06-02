Kütahya'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

02.06.2022 10:46
Kütahya'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Kütahya'da 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Motosikletli Yunus Timlerince yakalandıEdinilen bilgiye göre, Motosikletli Yunus Timlerince Maruf Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında Ö.Ç.

Kütahya'da 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Motosikletli Yunus Timlerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Yunus Timlerince Maruf Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında Ö.Ç. (24) isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, hakaret, hırsızlık, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından aranıyor kaydı olduğu, ayrıca hırsızlık suçundan toplamda 17 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında işlemlere başlandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika


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