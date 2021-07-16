Kütahya'da ayılar kovanları parçaladı, arılar telef oldu - Son Dakika

Kütahya'da ayılar kovanları parçaladı, arılar telef oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde üreticinin 10 arı kovanını ayılar parçaladı, kovanlardaki arılar ise telef oldu.

Bölgede 110 kovan ile yaklaşık 15 yıldır arıcılık yapan İsmail Akyol, ayı saldırılarının önlenmesi için yetkililerden destek istedi. Emet ilçesi Kovalı piknik alanı üstünde 15 yıldır arıcılık yaptıklarını belirten İsmail Akyol, "Emet ilçesi Günlüce köyü Kovalı Mevkii'nde 110 kovan arımız var. Bölgenin bal kalitesi yüksek olduğu için burayı tercih ediyoruz. Son dönemde 10 yıldır hiç olmayan bir olay başımıza geldi. Bu sabah arkadaşımız İsmail Elmacı ile birlikte kovanların başına geldik. Parçalanmış olduğunu gördük. Önce ne olduğunu anlayamadık. Birileri zarar vermek istemiş diye düşündük. Ancak daha sonra baktığımızda yerlerde ayıların ayak izlerini gördük. Bir arı kovanından en az 800-1000 TL arasında gelir elde ediyoruz. 10 kovanımız telef olmuş. 10 bin TL civarı zararımız var. Ayılara yasalar gereği hiç bir şey yapamıyoruz. Ancak biz üretim yapmak zorundayız. Yetkililerden bu konuda destek istiyoruz" diye konuştu.