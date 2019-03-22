Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Çayda Erkek Cesedi Bulundu

Kütahya'da Çayda Erkek Cesedi Bulundu

2 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geçen Kocaçay'da erkek cesedi bulundu.

Kütahya'da Çayda Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geçen Kocaçay'da erkek cesedi bulundu.

Ada Mahallesi'nde çayın üstündeki köprüden geçen kişi, suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yaklaşık 4 aydır suda bulunduğu tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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