Kütahya'da Çayda Erkek Cesedi Bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geçen Kocaçay'da erkek cesedi bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geçen Kocaçay'da erkek cesedi bulundu.



Ada Mahallesi'nde çayın üstündeki köprüden geçen kişi, suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yaklaşık 4 aydır suda bulunduğu tahmin ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Preslenmiş Varil İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu

Son dakika! Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi

Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi