Kütahya'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası
Spor

Kütahya'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

Kütahya\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası
01.02.2026 19:31
Kütahya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na 30 ilden bin sporcu katıldı. Geleneksel spor desteklendi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Akkent Mahallesi'nde yeni yapılan spor salonunda düzenlenen organizasyona 30 ilden yaklaşık bin sporcu katıldı.

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda spor tesislerinin giderek arttığını belirtti.

Kütahya'da yapılan bu organizasyondan son derece mutluluk duyduklarını belirten Ovalı, "Biz küçüklüğümüzde top oynayacak bir alan dahi yoktu ama bugün Kütahya'mızdaki bu spor kompleksi Türkiye'nin ulusal bir müsabakasına ev sahipliği yapıyor. 30 farklı şehirden binin üzerinde sporcu kardeşimiz ve aileleri Kütahya'mıza gelmişler. Çok gururluyuz." dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de federasyonun yaklaşık 7 yıl önce kurulduğunu ve okçuluk sporunu yaşatmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

Geleneksel sporların desteklerle daha da geliştirilebileceğini vurgulayan Toksöz, "Tarihi mirası üzerlerinde taşıyan sporcu kardeşlerimizle birlikte geleneksel okçuluğa hizmet etmeye çalışıyoruz. Hepsinin ellerine, yüreklerine sağlık. Bizim branşımızda kaybeden olmuyor. Kazanan Türk okçuluğu, Türk kültürü oluyor." diye konuştu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise geleneksel bir sporun Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptıkları için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından geleneksel kıyafetler giyen sporcular 18 metreye ok attı. Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Kütahya, Spor

