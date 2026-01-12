Kütahya\'da Güvenlik Bilgilendirmesi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından kent genelindeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara; dolandırıcılık ve telefon dolandırıcılığına karşı alınması gereken önlemler, şüpheli durumlarda yapılması gerekenler ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin etkin ve doğru kullanımı konularında bilgi verildi. Ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve önleyici çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA