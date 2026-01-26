Kütahya'da Güvenlik Denetimleri Artti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kütahya'da Güvenlik Denetimleri Artti

Kütahya\'da Güvenlik Denetimleri Artti
26.01.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son iki haftada Kütahya'da yapılan denetimlerde çok sayıda aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından, kent genelinde son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çok sayıda denetim ve operasyon yapıldı.

Yürütülen uygulamalarda 25 bin 839 şahıs ile 9 bin 533 araç kontrol edilirken; 54 umuma açık işletme, 142 park ve bahçe, 120 ticari taksi ve 139 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 34 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 20'si tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ayrıca 32 kayıp şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.

Operasyonlarda; 6 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 18 kesici alet ele geçirildi. 1 çalıntı ve 3 hacizli-yakalamalı araç yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. 57 yoklama kaçağı şahsa tebligat uygulandı.78 şahıs hakkında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 50 olayda 80 şüpheli yakalanırken, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 43 kilo 267 gram narkotik madde ile 576 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Öte yandan tefecilik, silah ticareti, kaçakçılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında 11 şahıs hakkında işlem yapılırken, kapalı alanda sigara kullandırdığı tespit edilen 1 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ise; 61 bin 200 makaron, 20 kilogram kaçak tütün, 5 sigara sarma makinesi, 150 kaçak sigara, 50 puro, 580 bin TL değerinde 1 senet ve 39 adet kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Güvenlik Denetimleri Artti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:36:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Güvenlik Denetimleri Artti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.