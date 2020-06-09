Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, yaralanan sürücü Erkul, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki tabela ve banklara zarar verdi.

Kütahya 'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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