Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde, Halil Erkul idaresindeki 43 NR 181 plakalı otomobil, Hüseyin Çelik idaresindeki 43 RL 157 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki tabela ve banklara zarar verdi.
Kazada, yaralanan sürücü Erkul, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.