Kütahya'da Okçuluk Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kütahya'da Okçuluk Şampiyonası Sona Erdi

Kütahya\'da Okçuluk Şampiyonası Sona Erdi
01.02.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Okçuluk Şampiyonası ödül töreniyle tamamlandı.

KÜTAHYA'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası tamamlanırken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nca TOKİ 1000 kişilik spor salonunda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi. Üç gün boyunca 958 sporcunun yer aldığı şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, önemli bir mirası sürdürdüklerini belirerek, "Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyon 2026 takvim yılı ilk müsabakasını Kütahya gerçekleştirdik. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da minikler ve yıldızları kategorisinde yılın ilk müsabakasında birlikteyiz. Yaklaşık 30 ilden bine yakın sporcumuz var. Minikler ve yıldızlar bu kategoriler içinde bizim için belki de en önemlilerinden çünkü bu mirası taşıyan bu mirası taşıyan kemankeşlerimiz bizim için çok kıymetli, onlarda bu sporu gerçekleştirerek bu mirası taşıyan bu sporu yaparak kendi kardeşlerin kendi akranlarına bu sporu yayma adına burada bulunuyorlar. Sayın valimizin yerel yönetimin ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün çok ciddi desteği var. Bu kapsamda bize destek olan duyurulmasında yardımcı olan Demirören Medya'ya da teşekkür ediyorum" dedi.

Müsabakaların ardından minik kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinden dereceye giren sporculara ödülleri Kütahya Valisi Musa Işın tarafından verildi. Kütahya Valisi Işın, federasyona Kütahya'da düzenlediği organizasyon için teşekkür ederek, "Çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Ata sporumuz ecdattan gelen bu spor tarihte çok önemli bir yer tutmaktadır. Ecdattan kalan aynı zamanda savaş kültürü ve sporu olan okçuluğu temsil ettiğiniz, yeniden canlandırdığınız için tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Ödül törenin ardından Kütahya Valisi Musa Işın da ok atışı yaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da Okçuluk Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 20:33:41. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Okçuluk Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.