Son Dakika Haberleri: Kütahya Emet'te orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Emet'te orman yangını

Kütahya Emet'te orman yangını

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesi Konuş köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya Emet'te orman yangını, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesi Konuş köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


4 dönümlük alanda etkili olan yangın 3 arazöz 2 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı ile kontrol altına alındı.


Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yangın ihbarını alır almaz olay yerine intikal ettiler. Yangına 3 arazöz 2 su ikmal aracı ve 1 erken müdahale aracı ile müdahale ettik. Yangın yerinin hemen yanında bulunan fidanlığa yangın sıçramadan önledik. Emet ilçesi Konuş köyü halkımıza erken yangın ihbarlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.


Jandarma yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlattı. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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