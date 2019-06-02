KÜTAHYA OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI 2 YARALI
21 dakika önce
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'nın Domaniç
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç- İnegöl
Karayolu Çatalalıç mevkiinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Domaniç istikametine giden Bahri Çakır'ın kullandığı 34 FV 8135 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Bahri Çakır ve Zühre Özbaş yaralandı. Ambulansla Tavşanlı
Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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