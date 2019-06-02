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KÜTAHYA OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI 2 YARALI

21 dakika önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Domaniç- İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Domaniç istikametine giden Bahri Çakır'ın kullandığı 34 FV 8135 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Bahri Çakır ve Zühre Özbaş yaralandı. Ambulansla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KÜTAHYA OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI 2 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
İnegöl, Domaniç, Güncel
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