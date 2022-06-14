Kütahyalı işletmeci, boynuzları süs eşyasına dönüştürüyor - Son Dakika
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Kütahyalı işletmeci, boynuzları süs eşyasına dönüştürüyor

14.06.2022 10:58

Tavşanlı ilçesinde entegre et işleme tesisi sahibi Abdurrahman Şirin, çeşitli yöntemlerle işlediği boynuzları aplik ve avizeye dönüştürüyor.

Tavşanlı ilçesinde entegre et işleme tesisi sahibi Abdurrahman Şirin, çeşitli yöntemlerle işlediği boynuzları aplik ve avizeye dönüştürüyor.

Tavşanlı- Tunçbilek kara yolu yakınında faaliyet gösteren et işleme tesisindeki bir bölümü atölyeye çeviren 60 yaşındaki Şirin, 34 yıl boyunca biriktirdiği küçükbaş ve büyükbaş hayvanların boynuzlarını 4 yıl önce işlemeye karar verdi.

Boynuzları ahşap ve metalle birleştirerek çeşitli süs eşyalarına dönüştüren Şirin, boynuzdan yaptığı 600 objeyi bir süre sonra işletmesinde sergilemeye başladı.

Şirin, AA muhabirine, 34 yıl önce girdiği et sektöründe kesimi yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların boynuzlarını biriktirmeye başladığını söyledi.

Boynuzları yaklaşık 4 yıldır atölyesinde işleyerek süs eşyasına dönüştürdüğünü belirten Şirin, şöyle konuştu:

"Kasaplık mesleğine başladığım 1988 yılından bu yana biriktirdiğim hayvan boynuzlarından yaklaşık 4 yıldır küçük süs eşyaları ve değişik objeler yaptım. Son zamanlarda da metal ve ahşap gibi malzemeleri de kullanarak çeşitli özgün eşyalar yapmaya başladım. Boynuzlardan yaptığım avizeler ve aplikler çok farklı oldu, her biri kendine has, birbirine benzemeyen eserler oldu."

Şirin, koleksiyonunu yalnızca konukları ve arkadaşlarının gördüğüne işaret ederek, "Ama ben boynuzların bu hayranlık uyandıran özelliklerini daha çok kişinin görmesini arzu ediyorum. Bu nedenle de eserlerimi çok sayıda insanın görmesi için internette sanal bir sergi açmayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

Kütahyalı işletmeci, boynuzları süs eşyasına dönüştürüyor
Kütahyalı işletmeci, boynuzları süs eşyasına dönüştürüyor
Kütahyalı işletmeci, boynuzları süs eşyasına dönüştürüyor
Kütahyalı işletmeci, boynuzları süs eşyasına dönüştürüyor

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Kaynak: AA

Tunçbilek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahyalı işletmeci, boynuzları süs eşyasına dönüştürüyor - Son Dakika

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