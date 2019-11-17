Kuvayı Milliye Destanı oyunu sahnelenecek

Demirköy'de Kuvayı Milliye Destanı tiyatro oyunu sahnelenecek.
Demirköy Belediye Başkanı Tahir Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kuvayı Milliye Destanı tiyatro oyununun sahneleneceğini söyledi.
Tiyatro oyunun 19 Kasım salı günü bir otelde ücretsiz gerçekleştirileceğini ifade eden Işık, herkesi tiyatro oyununu izlemeye davet etti.
Sosyal belediyecilik anlamında önemli programları vatandaşlar ile buluşturmaya devam edeceklerini belirten Işık, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini kaydetti.
Işık, İğneada beldesini tanıtmak, turizme katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
.
.
.