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Kuveyt Emiri hükümetin istifasını kabul etti

7 saat önce

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, hükümetin istifasını kabul etti.

Kuveyt Emiri hükümetin istifasını kabul etti, System.String[]

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, hükümetin istifasını kabul etti.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, yaptığı yazılı açıklamada, Emir Sabah'ın hükümetin istifasını kabul ettiğini ancak yeni kabine oluşturuluncaya kadar hükümete acil durumlarda görevini sürdürmesi talimatı verdiğini belirtti.

Mezram, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri'ne hükümetin istifasını sunduğunu duyurmuştu.

Kuveyt'te dün yapılan gensoru oylamasında, İçişleri Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ile Çalışma ve İskan Bakanı Cinan Buşheri'nin bakanlıkları düşürülmüştü.

Kabinenin istifasını değerlendiren Sözcü, bakanların statülerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla bu yola gidildiğini kaydetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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