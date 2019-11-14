Kuveyt Emiri hükümetin istifasını kabul etti

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, hükümetin istifasını kabul etti.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, yaptığı yazılı açıklamada, Emir Sabah'ın hükümetin istifasını kabul ettiğini ancak yeni kabine oluşturuluncaya kadar hükümete acil durumlarda görevini sürdürmesi talimatı verdiğini belirtti.

Mezram, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Cabir es-Sabah'ın Kuveyt Emiri'ne hükümetin istifasını sunduğunu duyurmuştu.

Kuveyt'te dün yapılan gensoru oylamasında, İçişleri Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ile Çalışma ve İskan Bakanı Cinan Buşheri'nin bakanlıkları düşürülmüştü.

Kabinenin istifasını değerlendiren Sözcü, bakanların statülerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla bu yola gidildiğini kaydetmişti.