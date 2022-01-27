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Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler - Son Dakika

Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler

27.01.2022 19:21

Muğla'da bir kuyumcu kuryesi aracını gasp eden 3 şüpheli İzmir'de yakalandı. Şahısların çaldıkları 16 kilogram altını çuvalla birlikte toprağa gömdüğü ortaya çıktı.

Milas ilçesinin Korucuk Mevkiinde seyir halinde olan kuyumcu toptancısına ait kurye aracı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çakarlı bir araç ile durduruldu. Saldırganlar, araç içerisindeki iki şahsı silahla darp ettikten sonra şahısların ellerini ve ayaklarını kelepçe ile bağlayarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra araç içindeki yaklaşık 16 kilogram altını ve kuyumcu kuryesinin kullandığı aracı gasp ederek olay yerinden kaçtılar.

İZMİR'E KAÇTIKLARI TESPİT EDİLDİ

İhbarı alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı; şüphelilerin tespiti ve gasp edilen altın ve aracın bulunması amacıyla Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İstihbarat birimlerinden özel bir ekip kurdu.

Olay yeri ve çevresinde araştırma ve incelemelere başlayan jandarma 865 saatlik güvenlik kamerası ve Bin 346 adet aracın geçişini inceledi. 8 günlük araştırma sonucunda şüphelilerin M.A., K.K. ve E.B. isimli şahıslar olduğu ve olay sonrası İzmir'e kaçtıkları tespit edildi.

ÇALDIKLARI 16 KİLO ALTINI ÇUVALLA GÖMDÜLER

Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında toplamda 6 adreste eş zamanlı yapılan aramada olayda kullandıkları suç unsurlarına el konuldu. Kuyumcu kuryesinden 16 kilogram altın çuvalla birlikte toprağa gömülü vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi.

Yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kuyumcu, Milas, Muğla, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler - Son Dakika
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