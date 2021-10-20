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Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar - Son Dakika

Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar

20.10.2021 09:49

Balistik füze denemeleriyle başta Japonya olmak üzere dünya ülkelerinin eleştirdiği Kuzey Kore'nin son yaptığı deneme, tekrar eleştirilerin hedefi oldu. Kuzey Koreli yetkililerden alınan bilgiye göre "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denemesi yapıldı.

Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore, sınırları aşan denemeler yapmaya devam ediyor. Daha önce yaptıkları denemeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kuzey Kore, son olarak denizaltından fırlatılan balistik füze denemesi yaptı.

DAHA İLERİ KONTROL DÜZEYİNE SAHİP

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Savunma Bilimleri Akademisine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore dün yeni tip füze denedi. Füzenin, "kanat hareketliliği ve süzülerek atlama mobilitesi dahil ileri düzey kontrol yönlendirme" teknolojilerine sahip olduğu vurgulandı.

WASHİNGTON'DA KRİTİK GÖRÜŞME

KCNA, denemeye ilişkin "Denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze (SLBM) denemesi '8.24 Yongung' gemisinden gerçekleştirildi." ifadesini kullandı. Kyodo ajansına göre Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore özel temsilcileriyle Washington'da görüştü.

NÜKLEER SİLAHLAR KONUŞULDU

ABD'li diplomat Sung Kim ile Güney Koreli diplomat Noh Kyu Duk'in katıldığı görüşmede Funakoşi, Pyongyang'ın nükleer silah programına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması çağrısı yapan üçlü, bu konuda "diplomatik çabaların" sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasında anlaştı.

Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar

Kuzey Kore, Japonya, Füze, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar - Son Dakika
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