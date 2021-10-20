Kuzey Kore'den ağızları açık bırakan çılgınlık: Denizaltından balistik füze fırlattılar - Son Dakika

Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore, sınırları aşan denemeler yapmaya devam ediyor. Daha önce yaptıkları denemeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kuzey Kore, son olarak denizaltından fırlatılan balistik füze denemesi yaptı.

DAHA İLERİ KONTROL DÜZEYİNE SAHİP

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) Savunma Bilimleri Akademisine dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore dün yeni tip füze denedi. Füzenin, "kanat hareketliliği ve süzülerek atlama mobilitesi dahil ileri düzey kontrol yönlendirme" teknolojilerine sahip olduğu vurgulandı.

WASHİNGTON'DA KRİTİK GÖRÜŞME

KCNA, denemeye ilişkin "Denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze (SLBM) denemesi '8.24 Yongung' gemisinden gerçekleştirildi." ifadesini kullandı. Kyodo ajansına göre Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore özel temsilcileriyle Washington'da görüştü.

NÜKLEER SİLAHLAR KONUŞULDU

ABD'li diplomat Sung Kim ile Güney Koreli diplomat Noh Kyu Duk'in katıldığı görüşmede Funakoşi, Pyongyang'ın nükleer silah programına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması çağrısı yapan üçlü, bu konuda "diplomatik çabaların" sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasında anlaştı.