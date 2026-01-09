Kuzeyde Kar Yağışı Etkili

Zonguldak, Karabük ve Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösterdi.

Zonguldak'ta kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kara yolunda zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler araçlarıyla rampaları çıkmakta ve yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Trafik ekipleri de kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerine de kar yağdı.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Keltepe Kayak Merkezi ile Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ve yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kara yolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kocaeli

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gece başlayan kar sabah saatlerinde etkisini sürdürdü.

Kar yağışının ardından bölge beyaza büründü.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kartepe Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.