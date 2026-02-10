KUZKA'dan Yerel Ürünler İçin Destek Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KUZKA'dan Yerel Ürünler İçin Destek Programı

10.02.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUZKA, yerel ürünlerin ticarileştirilmesi için 10 milyon lira bütçeli destek programı başlattı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) yerel ürünlerin ticarileştirilmesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) rekabet gücünün artırılması amacıyla "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı"nı başlattığı bildirildi.

KUZKA'dan yapılan açıklamada, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi'nde uygulanacak program kapsamında toplam 10 milyon lira bütçeyle işletmelerden meslek kuruluşlarına, kamu kurumlarından kooperatiflere potansiyel başvuru sahiplerine teknik destek sağlanacağı belirtildi.

Programın başta su ürünleri ve turizm işletmeleri olmak üzere yerel potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi, işletmelerin üretim, pazarlama, markalaşma ve yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesini hedeflendiği aktarılan açıklamada, aynı zamanda temel sektörlerde rekabetçiliği artıracak stratejik çalışmalara da destek sunulacağı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KUZKA tarafından yürütülecek teknik destek programı danışmanlık, eğitim, fizibilite, ürün geliştirme, dijital pazarlama, yeşil dönüşüm ve ticarileştirme gibi alanları kapsıyor. Talep başına sağlanacak desteğin üst limiti 500 bin lira, uygulama süresi ise en fazla 6 ay olacak. Yıl sonuna kadar açık olacak programa başvurular ocak-şubattan başlamak üzere toplam 6 dönemde ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak. Program bütçesinin tükenmesi halinde başvuru süreci sona erecek."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUZKA'dan Yerel Ürünler İçin Destek Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

13:46
Alex, Fenerbahçe’nin paylaşımına yorum yaptı Taraftarlar beğeni yağdırdı
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
13:44
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:58:13. #7.11#
SON DAKİKA: KUZKA'dan Yerel Ürünler İçin Destek Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.