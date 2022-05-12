Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti - Son Dakika
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Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti

12.05.2022 23:03

Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, kuzusu güvenlik görevlileri tarafından maça alınmayınca stadı terk etti Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, yanından...

Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti

Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, kuzusu güvenlik görevlileri tarafından maça alınmayınca stadı terk etti

SİVAS - Sivas'ta oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, yanından ayırmadığı kuzusu güvenlik görevlileri tarafından maça alınmayınca stadı terk etti.

Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Final maçına kartopu isimli kuzusuyla giden Faruk Işık, bu kez de Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını kuzusu ile birlikte izlemek istedi. Kuzusunu yanından ayırmayan Işık, maç saati geldiğinde kuzusuyla birlikte maç izlemek için stadın yolunu tuttu. Ancak Işık'a güvelik görevlileri kuzusuyla birlikte tribünlere alınamayacağı söylendi. Kuzusuyla birlikte maç heyecanını yaşamak isteyen Işık, büyük üzüntü yaşayarak stadı terk etti.

"İzin çıkarsa İstanbul'daki finale gideceğim"

Faruk Işık, maça kuzusuyla alınmadığı için büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çok üzüldük, kuzumun herhangi bir sıkıntısı yok. Kucağımda oturup maç izleyecekti. Yetkililere bunu söyledim, buraya kadar gelip buradan dönüp gitmek zoruma gitti. Daha önce oynana bir voleybol maçına kuzumla girmiştik. Şuan Sivasspor maçına girmemizde niye sıkıntı çıkıyor onu çözemedim. İstanbul'da oynanacak final maçına kuzuya izin çıkarsa gideceğim" dedi.

Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti
Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti
Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti
Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti

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Sivasspor tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak Sivasspor tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti

Türkiye Kupası, Faruk Işık, Sivasspor, Sivas, Genel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti - Son Dakika


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