ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA - Son Dakika

ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA

05.04.2021 12:57

ADANA'da mağaza işletmecesi Burçin Umay (35), arkadaşının çiftliğinde sütü gelmeyen koyunun bir günlük yavrusunu sahiplendi.

ADANA'da mağaza işletmecesi Burçin Umay (35), arkadaşının çiftliğinde sütü gelmeyen koyunun bir günlük yavrusunu sahiplendi. Umay, 'Kahve' ismini verdiği kuzusunu 3 ay boyunca sütle besleyerek hayatta kalmasını sağladı. Evde bir kedisi bir de köpeği bulunan Umay, iş yerine de gezmeye de Kahve'yle birlikte gidiyor. Kendisini anne gibi gören kuzusu Kahve ile evde film izleyip cips yiyen Burçin Umay, eğlenceli tüm anları da sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.

Aralık ayında küçükbaş hayvan çiftliği bulunan yakınını ziyaret eden Burçin Umay (35), çiftlikte koyunlardan birinin doğum yaptığı kuzusunu, sütü gelmeyince besleyemediğini gördü. Kuzuyu sahiplenen Umay, yanına alıp eve getirdi. Veteriner kontrolünden geçirerek bakımlarını yaptırdığı kuzuya 'Kahve' adını veren Umay, evinde büyütmeye başladı. 4 aydır hiç yanından ayırmadığı kuzuya kıyafet giydirip, altına bebek bezi bağlayan Umay, sosyal aktivitelerini de yine kuzuyla yapmaya başladı. Kahve ile akşamları cips yiyerek film izleyen Umay, çektiği eğlenceli videoları da sosyal medya hesabından paylaştı. Umay'ın iş yerinde müşterilerini kucağında karşıladığı kuzusu, kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu

'KAHVE İLE EVDE DÜZENLİ OLARAK FİLM İZLİYORUZ'

Kuzuya aldıkları ilk günden itibaren evde baktıklarını ve 3 ay boyunca sütle beslediklerini anlatan Burçin Umay, Beni annesi olarak görüyor. İlk geldiği günden itibaren hep benimle uyudu. Bizimle iş yerimize geliyor. Evde düzenli olarak film izliyoruz. Bana eşlik ediyor. İş yerimizin olduğu caddede artık herkes ona alıştı. Caddenin maskotu oldu. Bazı insanlar köpek sanıp, sevmeye geliyor. 'Ay yerim' diyorlar bizde onlara 'yemeyin alınıyor' diyoruz dedi.

'KAHVE'YE EV İNŞA EDİYORUZ'

Seyhan Baraj Gölü'ne yakın alanda ev yaptırdıklarını söyleyen Umay, Evin bahçesine de Kahve'ye özel çok tatlı pembe ev inşa ediyoruz. Üzerine 'Kahve'nin evi' yazacağız. Duvarlarında Kahve'nin fotoğraflarının olduğu bir ev olacak diye konuştu.

Mağazaya alışverişe gelen Kerem Doğukan (17), kuzuyu görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek, Ben kedi, köpek beklerken kuzuyla karşılaşınca çok şaşırdım ama gerçekten çok tatlı dedi.

ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA
ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA

Aralık, Köpek, Doğum, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA KUZUSU OLMADAN ASLA - Son Dakika


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