Kyari IFAD Başkanlığına Seçildi

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Yönetim Konseyi Başkanlığına seçildi.

Kyari, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen IFAD Yönetim Konseyinin 49. Oturumu kapsamında yapılan toplantıda, başkanlığa getirildi.

Bakan Kyari, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, görevi tevazu ve sorumluluk bilinciyle kabul ettiğini belirtti.

Bunu, kişisel bir onur olarak değil, dünya genelinde kırsalda yaşayan milyonlarca insan için bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Kyari bir olmayı, kapsayıcılığı ve çok taraflı işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Kyari, IFAD'ın mali açıdan güçlü, politika odaklı ve etki temelli yapısını korumaya yönelik çalışacaklarını kaydetti.