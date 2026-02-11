Kyari IFAD Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kyari IFAD Başkanlığına Seçildi

11.02.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya Tarım Bakanı Abubakar Kyari, IFAD Yönetim Konseyi Başkanlığına seçildi.

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Yönetim Konseyi Başkanlığına seçildi.

Kyari, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen IFAD Yönetim Konseyinin 49. Oturumu kapsamında yapılan toplantıda, başkanlığa getirildi.

Bakan Kyari, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, görevi tevazu ve sorumluluk bilinciyle kabul ettiğini belirtti.

Bunu, kişisel bir onur olarak değil, dünya genelinde kırsalda yaşayan milyonlarca insan için bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Kyari bir olmayı, kapsayıcılığı ve çok taraflı işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Kyari, IFAD'ın mali açıdan güçlü, politika odaklı ve etki temelli yapısını korumaya yönelik çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Nijerya, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kyari IFAD Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı!
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Hülya Avşar’a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 12:59:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kyari IFAD Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.