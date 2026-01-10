KYK Bursuna Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

KYK Bursuna Tepki

10.01.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gençlik Kolları, 2026 KYK bursunu yetersiz buldu ve hükümeti eleştirdi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Kaan Kurtoğlu, 2026 yılı için açıklanan 4 bin TL'lik KYK bursuna tepki göstererek, günlük 133 TL'ye denk tutarın üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Kurtoğlu, "Kendi evlatlarına bir kahve içmeye giderken vermeyecekleri parayı milletin evladına reva gören bakanlara, yetkililere sesleniyoruz: Gençleri sürüklemek istediğiniz hayatı apaçık görüyoruz: Siz öğrencileri sistematik bir biçimde yoksullaştırılmakta, işçileştirilmekte, geleceksizliğe mahkum etmek istemektesiniz. Bu sıkıntının adını açıkça koyalım: Bu AKP'nin kara düzenidir" dedi.

CHP Gençlik Kolları, 2026 yılı için KYK bursunun 4 bin TL olarak açıklanmasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Kahramanmaraş Caddesi'nde yapılan açıklamaya CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu ve partililer katıldı. Basın açıklamasını okuyan CHP Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Kaan Kurtoğlu, şunları ifade etti:

"Geçen yıl 100 lira olan günlük KYK bursunun, bu yıl günlük 133 lira olacağını açıklandı. Bu artış artış değil, sadakadır. Bu ülkenin evlatlarına reva gördüğünüz rakam günlük 133 lira mı? Bu rakama karar veren yetkililere, bakanlara tane tane anlatalım: Türkiye asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği bir ülkedir. Türkiye'de asgari ücret açıklandığı gün açlık sınırının altında kalmış, sefalet ücretidir. Peki böyle bir ülkede KYK bursuna ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri kimdir? Asgari ücretlilerin, garibanların, emeğiyle alın teriyle hayatta kalma mücadelesi verenlerin çocukları değil midir? Asgari ücretliler, emekçiler açlık sınırının altında bir ücretle hayatta kalma mücadelesi verirken çocuklarının üniversite masraflarını karşılayabilirler mi?

"KYK bursu, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda"

KYK bursu, cep harçlığı değildir! KYK bursu, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır! KYK bursu, üniversiteye adım atan gençlerin masraflarını karşılamak zorundadır! Günlük 133 TL ile ne alabilir bir öğrenci? Kendi evlatlarına bir kahve içmeye giderken vermeyecekleri parayı milletin evladına reva gören bakanlara, yetkililere sesleniyoruz: Gençleri sürüklemek istediğiniz hayatı apaçık görüyoruz: Siz öğrencileri sistematik bir biçimde yoksullaştırılmakta, işçileştirilmekte, geleceksizliğe mahkum etmek istemektesiniz.

"Gençleri hapsetmek istedikleri geleceksizliğe sessiz kalamayız"

Bu sıkıntının adını açıkça koyalım: Bu AKP'nin kara düzenidir. Bakan çocuğuna ayrı, milletin evladına ayrı işleyen bir düzendir bu. Bu kara düzene katlanmak zorunda değiliz. Gençleri hapsetmek istedikleri geleceksizliğe sessiz kalamayız. Gelin, bu kara düzene karşı omuz omuza, birlikte mücadele edelim. Kötülüğü yenelim. Adil ve özgür bir geleceği birlikte var edelim. Yaratmak istediğiniz umutsuz karanlığın karşısında, umudun ateşini büyüten Cumhuriyet Halk Partisi ve onun gençlik örgütü var."

Kaynak: ANKA

Gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KYK Bursuna Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:42:08. #7.11#
SON DAKİKA: KYK Bursuna Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.