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KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi! - Son Dakika

KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!

24.11.2021 11:01

Bursa Emir Sultan KYK yurdu öğrencileri, yemeklerinden taş çıkmaları ve yemeklerin kötü yapılması nedeniyle eylem gerçekleştirdi. Öğrenciler, yurt yemekhanesinin düzeltilmesi için çağrı yaptı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Bursa Emir Sultan yurdu öğrencileri, bir süreden bu yana yemekhanede yaşadıkları sorunlardan şikayet ediyordu. Öğrenciler son olarak yemeklerinden taş çıkmasının ardından bahçeye çıkarak eylem gerçekleştirdi.

YEMEKHANENİN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORLAR

Öğrenciler, KYK yurdu yönetimine ve yetkililere çağrı yaparak, yemekhanenin koşullarının iyileştirilmesini istedi. Öğrenciler, bazı yemeklerin yenilemeyecek kadar kötü olduğunu dile getirdi.

KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!

Yurtlar Kurumu, Emir Sultan, Kredi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi! - Son Dakika


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