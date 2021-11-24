Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Bursa Emir Sultan yurdu öğrencileri, bir süreden bu yana yemekhanede yaşadıkları sorunlardan şikayet ediyordu. Öğrenciler son olarak yemeklerinden taş çıkmasının ardından bahçeye çıkarak eylem gerçekleştirdi.
Öğrenciler, KYK yurdu yönetimine ve yetkililere çağrı yaparak, yemekhanenin koşullarının iyileştirilmesini istedi. Öğrenciler, bazı yemeklerin yenilemeyecek kadar kötü olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi! - Son Dakika