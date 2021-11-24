KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi! - Son Dakika

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Bursa Emir Sultan yurdu öğrencileri, bir süreden bu yana yemekhanede yaşadıkları sorunlardan şikayet ediyordu. Öğrenciler son olarak yemeklerinden taş çıkmasının ardından bahçeye çıkarak eylem gerçekleştirdi.

YEMEKHANENİN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORLAR

Öğrenciler, KYK yurdu yönetimine ve yetkililere çağrı yaparak, yemekhanenin koşullarının iyileştirilmesini istedi. Öğrenciler, bazı yemeklerin yenilemeyecek kadar kötü olduğunu dile getirdi.