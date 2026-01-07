L\'Oréal’den CES 2026 İnovasyonu: Işık Temelli Güzellik

Tekno-güzellik şirketi L'Oréal Grup, CES 2026'da kızılötesi ışığın gücünü saç ve cilt bakımına taşıyan iki yenilikçi teknolojisini tanıttı. Light Straight + Multi-styler ve LED Face Mask, bilimsel altyapıları ve ileri teknoloji yaklaşımlarıyla CES 2026 İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

L'Oréal Grup, 115 yılı aşkın bilimsel mirasını en yeni teknolojik gelişmelerle birleştirerek, bireysel ihtiyaçlara daha etkili ve daha hassas çözümler sunmayı hedefliyor. CES 2026'da tanıtılan bu iki inovasyon, ışık teknolojilerinin saç ve cilt üzerindeki dönüştürücü potansiyelini görünür sonuçlarla buluşturuyor.

Saç şekillendirmede yeni bir standart: Light Straight + Multi-styler

Şirket saç ve cilt bakımı için geliştirdiği teknoloji söyle açıkladı:

"L'Oréal Araştırma ve İnovasyon ekipleri tarafından geliştirilen Light Straight + Multi-styler, patentli kızılötesi ışık teknolojisi sayesinde saçları daha düşük sıcaklıkta şekillendirerek saç sağlığını korumayı amaçlıyor. Geleneksel saç düzleştiricilerde görülen yüksek ısı kaynaklı hasar riskini azaltan cihaz, cam plakalarıyla saçları 320F'in (yaklaşık 160 derece) üzerine çıkmadan etkili şekilde düzleştiriyor.

Şirket tarafından gerçekleştirilen enstrümantal testlere göre Light Straight + Multi-styler, önde gelen premium saç şekillendiricilere kıyasla 3 kat daha hızlı çalışırken saçların 2 kat daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. Yakın kızılötesi ışık, saç liflerinin derinlerine nüfuz ederek saçın şeklini ve dokusunu belirleyen iç hidrojen bağlarını yeniden düzenliyor; böylece saçın doğa koruyucu tabakası olan kütikülü daha pürüzsüz, daha parlak ve daha güçlü kalıyor.

Cihaz; düzleştirme, pürüzsüzleştirme ve bukle oluşturma gibi farklı şekillendirme ihtiyaçlarına yanıt verirken, akıllı sensörleri ve makine öğrenimi destekli algoritmaları sayesinde kullanıcının hareketlerine uyum sağlayarak kişiselleştirilmiş sonuçlar sunuyor. Light Straight + Multi-styler'ın 2027 yılında global olarak piyasaya sunulması planlanıyor.

Bu yenilikçi ürünün önemini vurgulayan L'Oréal Grup Artırılmış Güzellik ve Açık İnovasyondan Sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı Guive Balooch, Light Straight + Multi-styler'ın saç şekillendirmede yalnızca bir iyileştirme değil, önleyici bir yaklaşımı temsil ettiğini ifade etti. Balooch, bu inovasyonun tüm saç şekillendirme kategorisi için yeni bir standart oluşturduğunu vurguladı.

Hedefe yönelik cilt bakımı için geliştirilen LED Face Mask

Şirket, CES 2026'da ayrıca hedefe yönelik cilt bakımı için LED cihaz inovasyonunda küresel bir lider olan iSmart ile geliştirdiği LED Face Mask prototipini tanıttı. Ultra ince ve esnek silikon yapıya sahip maske, ışığı doğrudan cilde ileterek kırışıklıklar, sarkmalar ve cilt tonu eşitsizliği gibi yaşlanma belirtilerine odaklanıyor. LED Face Mask, kırmızı ışık (630 nm) ve yakın kızılötesi ışık (830 nm) olmak üzere iki farklı dalga boyunu kontrollü biçimde yayıyor. Ciltle uyumlu mikro devre içeren şeffaf destek yapısı sayesinde maske, cildin daha sıkı ve pürüzsüz görünmesini desteklerken cilt tonunun dengelenmesine yardımcı oluyor. Günlük cilt bakım rutinlerine kolayca entegre edilebilen LED Face Mask, otomatik zamanlanan 10 dakikalık seanslarla kullanılmak üzere tasarlandı. Ürünün 2027 yılında piyasaya sunulması planlanıyor."

Bilim ve teknolojiyle güçlenen 'Tekno-Güzellik' vizyonu

L'Oréal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barbara Lavernos, "Şirketimizde güzelliğin bilimsel keşiflerle derinden bağlantılı olduğuna her zaman inandık. Bu inanç, 115 yılı aşkın süredir şirketimizin merkezinde yer alıyor. Bugün en son bilimsel ve teknolojik atılımları üreticiliğimizle birleştirerek, bireysel ihtiyaçlara daha etkili ve daha iyi uyarlanmış yenilikçi güzellik deneyimleri tasarlıyoruz. CES 2026'da ışık teknolojileri alanındaki öncü ilerlemelerimiz, yeni güzellik çözümlerinin sınırlarını zorlama konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor" dedi. - İSTANBUL