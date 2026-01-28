L'Étape Marmaris 2024: Bisiklet Tutkunlarını Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

L'Étape Marmaris 2024: Bisiklet Tutkunlarını Bekliyor

L\'Étape Marmaris 2024: Bisiklet Tutkunlarını Bekliyor
28.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te 7 Haziran'da düzenlenecek L'Étape Marmaris, Tour de France'ın amatör etabı olarak yapılacak.

Dünyanın prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Étape Series by Tour de France'ın "L'Étape Marmaris by Tour de France" etabı 7 Haziran'da Marmaris'te gerçekleşecek.

Dünyada 20 ülkede 35 şehirde binlerce bisiklet tutkunun katılımı ile düzenlenen L'Etape by Tour de France amatör bisiklet yarışıyla sarı mayo ruhu ve Tour de France'ın efsanevi dağ etapları geleneği Türkiye'nin eşsiz doğal coğrafyasına taşınacak.

Tour de France'ın organizatörü olan uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını Akdeniz ve Ege Denizi'nin birleştiği Marmaris'te bir araya getirecek.

Visa ve Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyona, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurumsal katkı sağlarken Yüce Auto-Škoda, Mosso Bisiklet, Shimano Türkiye, Martı Resort Marmaris de sponsor desteği verecek.

L'Etape Marmaris by Tour de France vizyonu ve hedefleri

İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen lansmanda organizasyonun vizyonunu, parkur yapısı ve Türkiye'de büyüyen spor turizmi hedefleri paylaşıldı.

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, aptığı konuşmada Muğla'nın iklim çeşitliliği, doğal coğrafyası ve ulaşım olanaklarıyla bisiklet sporu için son derece elverişli olduğunu söyledi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise organizasyonun kentin marka kimliğiyle güçlü biçimde örtüştüğünü ve ortak bir vizyon etrafında buluşturduğunu dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 123 yıllık Tour de France geleneğinin Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşacağını dile getirdi.

L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü & 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas da organizasyonun sadece bir yarış değil gençlere ilham veren kalıcı bir değer yaratma projesi olduğunu, Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Bisiklet Federasyonu ve sponsorlarına teşekkür etti.

L'Étape Marmaris by Tour de France'ta kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Fransa'da düzenlenen L'Étape du Tour'a katılım hakkı kazanacak.

Marmaris etabının ardından, 20 Eylül 2026'da düzenlenecek L'Étape Türkiye by Tour de France ile Türkiye, serinin iki yarışlı ülkeleri arasına giriyor.

L'Étape Türkiye ve L'Étape Marmaris için kayıtlar başladı.

Kaynak: AA

Bisiklet Yarışı, Etkinlikler, Marmaris, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor L'Étape Marmaris 2024: Bisiklet Tutkunlarını Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:04:36. #7.11#
SON DAKİKA: L'Étape Marmaris 2024: Bisiklet Tutkunlarını Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.