L\'Étape Marmaris 2024: Bisiklet Tutkunlarını Bekliyor

Dünyanın prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Étape Series by Tour de France'ın "L'Étape Marmaris by Tour de France" etabı 7 Haziran'da Marmaris'te gerçekleşecek.

Dünyada 20 ülkede 35 şehirde binlerce bisiklet tutkunun katılımı ile düzenlenen L'Etape by Tour de France amatör bisiklet yarışıyla sarı mayo ruhu ve Tour de France'ın efsanevi dağ etapları geleneği Türkiye'nin eşsiz doğal coğrafyasına taşınacak.

Tour de France'ın organizatörü olan uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını Akdeniz ve Ege Denizi'nin birleştiği Marmaris'te bir araya getirecek.

Visa ve Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyona, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurumsal katkı sağlarken Yüce Auto-Škoda, Mosso Bisiklet, Shimano Türkiye, Martı Resort Marmaris de sponsor desteği verecek.

L'Etape Marmaris by Tour de France vizyonu ve hedefleri

İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen lansmanda organizasyonun vizyonunu, parkur yapısı ve Türkiye'de büyüyen spor turizmi hedefleri paylaşıldı.

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, aptığı konuşmada Muğla'nın iklim çeşitliliği, doğal coğrafyası ve ulaşım olanaklarıyla bisiklet sporu için son derece elverişli olduğunu söyledi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise organizasyonun kentin marka kimliğiyle güçlü biçimde örtüştüğünü ve ortak bir vizyon etrafında buluşturduğunu dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 123 yıllık Tour de France geleneğinin Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşacağını dile getirdi.

L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü & 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas da organizasyonun sadece bir yarış değil gençlere ilham veren kalıcı bir değer yaratma projesi olduğunu, Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Bisiklet Federasyonu ve sponsorlarına teşekkür etti.

L'Étape Marmaris by Tour de France'ta kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Fransa'da düzenlenen L'Étape du Tour'a katılım hakkı kazanacak.

Marmaris etabının ardından, 20 Eylül 2026'da düzenlenecek L'Étape Türkiye by Tour de France ile Türkiye, serinin iki yarışlı ülkeleri arasına giriyor.

L'Étape Türkiye ve L'Étape Marmaris için kayıtlar başladı.