La Casa de Papel: Kore, Netflix'te yayınlandı! - Son Dakika
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La Casa de Papel: Kore, Netflix'te yayınlandı!

24.06.2022 15:42
La Casa de Papel: Kore, Netflix'te yayınlandı!

La Casa de Papel: Kore, açıklanan yayın programı dahilinde Netflix'teki yerini aldı. Peki dizi, orijinal yapımın yerini tutabilecek mi?

La Casa de Papel, 2017 yılında İspanya'nın Antena 3 kanalında yayın hayatına başladı. Pilot bölümde 4.5 milyon izlenme sayısıyla dikkatleri üzerine çeken dizi için işler ilerleyen bölümlerde pek de iyi gitmedi. Günden güne izlenmeleri ve popülaritesi düşen yapımın ikinci sezonu iptal edilirken, Netflix sahneye çıktı ve dizinin yayın haklarını satın aldı.

Hatta Antena 3'ün iptal kararının ardından Alba Flores ve Alvaro Morte gibi oyuncular veda mesajları bile yayınlaşmışlardı. Ancak dizi, Netflix çatısı altına girdikten sonra küllerinden doğdu ve dünya genelinde bir fenomen haline geldi. 2021 itibariyle de hikayesini tamamladı ve final yaptı. Tabii soygun heyecanı burada bitmedi. Zira La Casa de Papel: Kore, Netflix'te yayınlandı.

La Casa de Papel'in Kore versiyonu, Netflix'te yayında

La Casa de Papel: Kore, açıklanan yayın programı dahilinde Netflix'teki yerini aldı. Tabii ilkini izleyenler için ikincisi biraz garip gelebilir. Zira orijinal yapımdaki Profesör, Berlin, Denver, Nairobi, Rio ve Tokyo dahil neredeyse tüm karakterler, Kore versiyonunda da karşımıza çıkıyor.

La Casa de Papel: Kore, Netflix'te yayınlandı!

La Casa de Papel: Kore'nin Netflix sayfasında "Bir grup hırsız, Kuzey ve Güney Kore'nin ortak darphanesini ele geçirince polis, rehineleri kurtarıp hırsızları ve gizemli olan elebaşlarını yakalamak için harekete geçer." ifadeleri kullanılıyor.

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Dizinin kadrosunda; Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu ise Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae ve Choe Sung-jun yazdı.

Tabii dizide yakından tanıdığımız bazı isimler de bulunuyor. 2021'e damga vuran Squid Game'de karşımıza çıkan Park Hae-soo ve Lost dizisiyle üne kavuşan Yoon-jin Kim gibi isimler de yeni yapımda yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi, orijinal yapımın yerini tutabilecek mi? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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