La Fonten Orman Mahkemesinde' Çocuklarla Buluştu
14 dakika önce
Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "La Fonten Orman Mahkemesinde" tiyatro oyunu çocuklarla buluştu.
Çorum
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "La Fonten Orman Mahkemesinde" tiyatro oyunu çocuklarla buluştu. Buhara
Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen oyuna çocuklar oldukça ilgi gösterirken oyunun sonunda oyuncular çocuklara çevre bilincinin aşılanması için boyama kitabı ve kalem hediye edildi. Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere 4 kez çocuklarla buluşan "La Fonten Orman Mahkemesinde" tiyatro oyunu çocukların keyifli anlar yaşamasına neden oldu. Aileleri ile birlikte tiyatro oyununu izlemeye gelen çocuklar zaman zaman oyuncular tarafından kendilerine yöneltilen sorulara da cevaplar verdi.
Bir ormanda geçen ve çocuklara çevreci bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan "La Fonten Orman Mahkemesinde" ağaçların önemine dikkat çekildi. Oyunu büyük bir ilgi ile izleyen çocuklar oyunun sonunda uzun süre oyuncuları alkışladı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:08 Kaynak: İHA
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