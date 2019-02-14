Son Dakika Haberleri: Ladik Hem'den Hijyen Eğitimi

Ladik Hem'den Hijyen Eğitimi

1 saat önce

Ladik Halk Eğitim Merkezince (HEM) gıda ve su sektöründe çalışan ve çalışmak isteyenlere yönelik hijyen eğitimi verildi.

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Ladik Halk Eğitim Merkezince (HEM) gıda ve su sektöründe çalışan ve çalışmak isteyenlere yönelik hijyen eğitimi verildi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hijyen eğitmeni olarak Ladik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri alan öğretmeni Şeyda Şahin'in görevlendirildiğini söyledi.

Eğitime 78 kursiyerin katıldığını belirten Ayyıldız, "Berber, kuaför, lokanta, kahvehane, çay ocakları, oteller, hamamlar, kasaplar, pazarcılar ve belgesi olmayan fırın sahipleri ile bu iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimini almak zorundadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hijyen eğitimi düzenledik. Bu tür eğitimleri vermeye devam edeceğiz." dedi.

Şahin de eğitimde sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemler, kişisel hijyen, genel temizlik, dezenfeksiyon, çevre temizliği ve gıda maddesi satarken veya satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Şeyda Şahin, Ladik, Güncel
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