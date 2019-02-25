Son Dakika Haberleri: Ladik Müftülüğünden Panel

Ladik Müftülüğünden Panel

1 saat önce

Ladik Müftülüğünce "Doğru Bilgi ve Bid'atlar" konulu panel düzenlendi.

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Ladik Müftülüğünce "Doğru Bilgi ve Bid'atlar" konulu panel düzenlendi.

Laik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kadınlara yönelik düzenlenen panelde, bid'at ve hurafelerin dini yaşantıyı olumsuz etkilediğine dair örnekler anlatıldı.

İslam'da doğru dini bilginin kaynağının Kur'an ve sünnet olduğuna dikkat çekilen panelin sonunda dinleyicilerin soruları yanıtlandı.

Ladik Müftüsü Hüseyin Çekin, dini konular hakkında bu tür programları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:21 Kaynak: AA

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