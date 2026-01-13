Ladik\'te Karla Mücadele Devam Ediyor

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ilçede karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Topal, yaptığı açıklamada, 2 gündür aralıksız yağması sonucu kar kalınlığının merkezde 40, Akdağ Kayak Merkezinde ise 70 santimetreye ulaştığını belirtti.

Sabah erken saatlerde ekiplerin karla mücadele çalışmalarına başladığını vurgulayan Topal, okulların eğitime ara vermesiyle servislerin çalışmamasının olası sorunları önlediğini kaydetti.

Ekiplerin özverili çalışması ile mahalle yollarının tamamını ulaşıma açtıklarına işaret eden Topal, "Bütün sıkıntılara rağmen Ladik'e beyaz gelinlik çok yakışıyor. İnşallah yarıyıl tatiliyle kayakseverleri ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.???????

Topal, çatılarda biriken kar, buz sarkıtları ve yolların buzlu olması nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini kaydetti.